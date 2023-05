La semaine du paysage : Visite et lecture de paysage – un château qui dominait le paysage Parking de la salle des fêtes, 4 juin 2023, Chizé.

La semaine du Paysage

Visite et lecture de paysage « Un château qui dominait le paysage »

Dimanche 4 juin à 10h30 à ChizéPar une guide-conférencière du Pays d’Art et d’Histoire Mellois en Poitou et l’association de randonnée de Chizé

Distance à parcourir : 1,5km avec un petit dénivelé.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

Parking de la salle des fêtes

Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Landscape Week

Visit and landscape reading « A castle that dominated the landscape

Sunday June 4 at 10:30 am in ChizéBy a guide-lecturer of the Pays d’Art et d’Histoire Mellois en Poitou and the association of hike of Chizé

Distance : 1,5km with a small difference in level

Semana del Paisaje

Visita y lectura del paisaje « Un castillo que dominaba el paisaje

Domingo 4 de junio a las 10:30 h en ChizéPor un guía conferenciante del Pays d’Art et d’Histoire Mellois en Poitou y de la asociación de senderismo de Chizé

Distancia a recorrer: 1,5 km con un pequeño desnivel

Die Woche der Landschaft

Besuch und Landschaftslesung « Ein Schloss, das die Landschaft beherrschte »

Sonntag, 4. Juni, 10:30 Uhr in ChizéVon einer Fremdenführerin des Pays d’Art et d’Histoire Mellois en Poitou und dem Wanderverein von Chizé

Wanderstrecke: 1,5 km mit einem kleinen Höhenunterschied

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Pays Mellois