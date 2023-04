Journée « Auteurs du 19e siècle » Chivres-Val Catégories d’Évènement: Aisne

Chivres-Val

Journée « Auteurs du 19e siècle », 2 juillet 2023, Chivres-Val. théâtre et littérature du 19e siècle..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . 5.5 . Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France



19th century theater and literature. teatro y literatura del siglo XIX. theater und Literatur des 19. Jahrhunderts Mise à jour le 2023-04-21 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Val de l’Aisne

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Chivres-Val Autres Adresse Ville Chivres-Val Departement Aisne Lieu Ville Chivres-Val

Chivres-Val Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chivres-val/

Journée « Auteurs du 19e siècle » 2023-07-02 was last modified: by Journée « Auteurs du 19e siècle » 2 juillet 2023 Chivres-Val

Chivres-Val Aisne