Visite Noctambule de Chisseaux Rue de l’Église, 29 juillet 2023, Chisseaux.

Visite guidée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Chisseaux, l’une des plus anciennes paroisses de Touraine, s’est déployée au bord du Cher. Parmi son patrimoine remarquable, la vue sur le Moulin fort du XVIe siècle et sur le barrage à aiguilles du XIXe siècle est à ne pas manquer !.

Samedi 2023-07-29 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-29 22:30:00. 8 EUR.

Rue de l’Église

Chisseaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided tour by the Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Chisseaux, one of the oldest parishes in Touraine, is located on the banks of the Cher. Among its remarkable heritage, the view of the 16th century strong mill and the 19th century needle dam is not to be missed!

Visita guiada por el Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Chisseaux, una de las parroquias más antiguas de Touraine, se encuentra a orillas del Cher. Entre su notable patrimonio, no hay que perderse la vista del molino fuerte del siglo XVI y de la presa de agujas del siglo XIX

Geführte Besichtigung durch das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Chisseaux, eine der ältesten Pfarreien der Touraine, hat sich am Ufer des Cher ausgebreitet. Zu seinem bemerkenswerten Kulturerbe gehört der Blick auf die Moulin fort aus dem 16. Jahrhundert und den Nadelstaudamm aus dem 19

