Les Heures Vagabondes – Charlie Winston Rue du Lac, 20 juillet 2023, Chiré-en-Montreuil.

De Charlie Winston, auteur-compositeur-interprète et guitariste britannique, on connaît son iconique « Like a Hobo », tube des années 2000, qui révèle une identité musicale forte, folk et rock. Son nouvel album, « As IAm » est le fruit d’une distillation de folk et de pop enrichie soit par un piano, soit par la touche funky d’une guitare.

Rendez-vous le jeudi 20 juillet à 21h à Chiré-en-Montreuil, au Stade Marcel Trouvé !.

Rue du Lac Stade Marcel Trouvé

Chiré-en-Montreuil 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine



British singer-songwriter and guitarist Charlie Winston is best known for his iconic 2000 hit « Like a Hobo, » which reveals a strong folk-rock musical identity. His new album, « As IAm » is a distillation of folk and pop enriched by either a piano or a funky guitar touch.

Rendezvous on Thursday, July 20th at 9pm in Chiré-en-Montreuil, at the Marcel Trouvé Stadium!

El cantautor y guitarrista británico Charlie Winston es más conocido por su icónico éxito de los años 2000 « Like a Hobo », que revela una fuerte identidad musical folk-rock. Su nuevo álbum, « As IAm », es una destilación de folk y pop enriquecida con un piano o un toque funky de guitarra.

¡Nos vemos el jueves 20 de julio a las 21:00 en Chiré-en-Montreuil, en el Stade Marcel Trouvé!

Charlie Winston, der britische Sänger, Songwriter und Gitarrist, ist bekannt für seinen ikonischen Hit « Like a Hobo » aus dem Jahr 2000, der eine starke musikalische Identität aus Folk und Rock offenbart. Sein neues Album « As IAm » ist das Ergebnis einer Destillation von Folk und Pop, die entweder durch ein Klavier oder durch den funky Touch einer Gitarre bereichert wird.

Wir treffen uns am Donnerstag, den 20. Juli um 21 Uhr in Chiré-en-Montreuil im Stade Marcel Trouvé!

