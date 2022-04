CHIPO FAMILLY La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

CHIPO FAMILLY La Dame du Mont, 16 avril 2022, Marseille. CHIPO FAMILLY

La Dame du Mont, le samedi 16 avril à 21:30

Hé Fada ! Regarde qui va là, c’est La Chipo Family dudit Cartel Del Chipo ! Qui ça ?! La bande des copains de l’After Beach (une bohémiade en plein air à Grimaud) qui se sont retrouvés confinés ensemble l’hiver dernier avec des platines dans le salon et qui se sont mis à surfer entre les chansons ! Était-ce alors un hasard ou le fruit d’une action astradivine? La réponse demeure à ce jour un mystère. En revanche, la passion pour la mixette, elle, est bien apparue. La Chipo Family se compose de Chipo, Goumizo, DJRouxdoux, Forrrmage, Maddy’s Pouch, et Senior Masalla Kfé aux percussions Bien que les horizons musicaux de chacun d’entre eux soient assez variés, la ligne directrice est pour tous LA FÊTE, L’AMOUR ET LA JOIE, guidée par le compas interne des gens heureux. Attendez-vous, ce 16 AVRIL à La Dame du Mont, à de la Disco, Disco Edits, House Solaire, avec quelques shots de curiosités World Groove, mais surtout à DANSER. Une bonne dose de second degré, aussi.

♫♫♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-04-16T21:30:00 2022-04-16T01:30:00

