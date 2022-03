Chipo à la rodia Besançon, 10 mars 2022, Besançon.

Chipo à la rodia la rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon

2022-03-10 – 2022-03-10 la rodia 4 Avenue de Chardonnet

Besançon Doubs

EUR 0 JEU 10 MARS 2022 | 19:00

Sortie de chantier : Chipo, rap

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Application du pass sanitaire / vaccinal

Rappeur travesti cis hétéro, Chipo s’est autoproclamé tante de tous les vilains machos. Issu de la troupe Drag Queen « Les Douze travelos d’Hercule », il se lance en solo dans le rap, ou plutôt en duo avec son ami beatmaker, le dénommé Macho. Son EP 6 titres « Barbecue Vol.1 » est sorti en Janvier 2021. D’actualité, tant sur la forme que sur les thèmes abordés, sur des productions trap tantôt douces et tantôt énervées, on voyage sur sa moto au fil de ses chansons à travers les affres de la masculinité viriliste, du machisme, ou encore de la manif pour tous. Chipo souhaite ambiancer tout le monde, mais cherche avant tout à interroger les hommes sur leur rapport aux au monde, aux autres, et à eux même.

JEU 10 MARS 2022 | 19:00

Sortie de chantier : Chipo, rap

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Application du pass sanitaire / vaccinal

Rappeur travesti cis hétéro, Chipo s’est autoproclamé tante de tous les vilains machos. Issu de la troupe Drag Queen « Les Douze travelos d’Hercule », il se lance en solo dans le rap, ou plutôt en duo avec son ami beatmaker, le dénommé Macho. Son EP 6 titres « Barbecue Vol.1 » est sorti en Janvier 2021. D’actualité, tant sur la forme que sur les thèmes abordés, sur des productions trap tantôt douces et tantôt énervées, on voyage sur sa moto au fil de ses chansons à travers les affres de la masculinité viriliste, du machisme, ou encore de la manif pour tous. Chipo souhaite ambiancer tout le monde, mais cherche avant tout à interroger les hommes sur leur rapport aux au monde, aux autres, et à eux même.

la rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon

dernière mise à jour : 2022-02-23 par