Chipie Pop Up Chipie Club Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Chipie Pop Up – Deuxième Édition : Le Pop Up Store le Plus Cool de Paris est de Retour, en collab avec Alilab!

Les Chipies, cette fois-ci, nous avons vu les choses en grand, avec non pas un, mais deux espaces dédiés aux créateurs et artistes les plus talentueux.

– Vêtements et Accessoires Upcyclés : @__alilab__ , @enyo.studio , @le.porte.manteau

– Vêtements et Accessoires Vintage : @le.cirque.bleu , @babetchka_vintage

– Bijoux Upcyclés : @muzetteparis

– Déco : @coshi.studio , Btons & Pulchery

– Tatoo & Gems : @lovestore_paris

Faites vos emplettes, trouvez des cadeaux uniques, et profitez de l’esprit chaleureux de Noël au Chipie Pop Up !

Lieu : 134 rue d’Aboukir, Paris 2

Date : 16 & 17 décembre

Heure : 11h-18h

Chipie Club 134 rue d’Aboukir 75002 Paris

