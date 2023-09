Journée de la Mobilité Chinon, 20 septembre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

En route vers la mobilité alternative ! Au coeur de la semaine européenne de la mobilité (16 au 22/09/2023), une journée ludique dédiée à la mobilité est organisée à Chinon afin de valoriser les déplacements alternatifs. Organisée par le collectif Solidarité en Chinonais et la communauté de commune.

Mercredi 2023-09-20 10:00:00 fin : 2023-09-20 17:00:00. .

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On the road to alternative mobility! At the heart of European Mobility Week (16 to 22/09/2023), a fun day dedicated to mobility is being organized in Chinon to promote alternative forms of travel. Organized by the Solidarité en Chinonais collective and the communauté de commune

¡En marcha hacia la movilidad alternativa! En el marco de la Semana Europea de la Movilidad (del 16 al 22/09/2023), se organiza en Chinon una jornada lúdica dedicada a la movilidad para promover los desplazamientos alternativos. Organizada por el colectivo Solidarité en Chinonais y la autoridad local

Auf dem Weg zur alternativen Mobilität! Im Herzen der Europäischen Woche der Mobilität (16. bis 22.09.2023) wird in Chinon ein spielerischer Tag organisiert, der der Mobilität gewidmet ist und alternative Fortbewegungsarten aufwertet. Organisiert vom Kollektiv Solidarität in Chinon und der Gemeindegemeinschaft

Mise à jour le 2023-09-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme