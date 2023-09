Journées Européennes du Patrimoine au Château de la Grille Chinon, 16 septembre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

« Pour la première fois depuis sa rénovation, le Château de La Grille ouvre ses portes au public et proposera des visites guidées le samedi 16 septembre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Départs des visites guidées à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h. Dégustation de vins en continu..

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



« For the first time since its renovation, Château de La Grille is opening its doors to the public and offering guided tours on Saturday, September 16, to mark the European Heritage Days. Tours depart at 10am, 11:30am, 2pm, 3:30pm and 5pm. Continuous wine tasting.

« Por primera vez desde su renovación, el castillo de La Grille abre sus puertas al público y ofrecerá visitas guiadas el sábado 16 de septiembre con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Visitas guiadas a las 10h, 11h30, 14h, 15h30 y 17h. Degustación continua de vinos.

« Zum ersten Mal seit seiner Renovierung öffnet das Château de La Grille seine Türen für die Öffentlichkeit und bietet am Samstag, den 16. September, anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals geführte Besichtigungen an. Die Führungen beginnen um 10 Uhr, 11.30 Uhr, 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr. Durchgehende Weinverkostung.

Mise à jour le 2023-09-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme