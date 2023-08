LES JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : « LE PATRIMOINE VIVANT » Chinon, 16 septembre 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Visites de ville, ouvertures de monuments, expositions, village des métiers du patrimoine à l’hôtel Bodard de la Jacopière, concerts croisés avec le festival Voyages en guitare, visite de l’observatoire de l’association astronomie en Chinonais..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



City tours, monument openings, exhibitions, heritage village at the Hôtel Bodard de la Jacopière, cross-concert with the Voyages en guitare festival, visit to the observatory of the Association Astronomie en Chinonais.

Visitas de la ciudad, inauguración de monumentos, exposiciones, pueblo del patrimonio en el hotel Bodard de la Jacopière, conciertos cruzados con el festival Voyages en guitare y visita al observatorio de la asociación astronómica Chinonais.

Stadtbesichtigungen, Öffnung von Denkmälern, Ausstellungen, Dorf der Berufe im Bereich des Kulturerbes im Hotel Bodard de la Jacopière, Kreuzkonzerte mit dem Festival Voyages en guitare, Besuch der Sternwarte des Vereins Astronomie en Chinonais.

Mise à jour le 2023-08-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme