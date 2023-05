L’inventaire – À la rencontre de la Cie Bitonio Place Saint-Mexme, 9 septembre 2023, Chinon.

Anthony Mainguet est marionnettiste depuis plus de 25 ans. Il fabrique, sculpte le bois et le métal, pour mettre en scène dans ses spectacles, marionnettes à fil et automates..

Samedi 2023-09-09 à 11:00:00 ; fin : 2023-09-10 . EUR.

Place Saint-Mexme

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Anthony Mainguet has been a puppeteer for over 25 years. He manufactures and sculpts wood and metal to stage his shows, string puppets and automatons.

Anthony Mainguet es titiritero desde hace más de 25 años. Fabrica y esculpe madera y metal para escenificar sus espectáculos, marionetas de hilo y autómatas.

Anthony Mainguet ist seit über 25 Jahren Puppenspieler. Er fertigt und schnitzt Holz und Metall, um in seinen Aufführungen Drahtpuppen und Automaten in Szene zu setzen.

