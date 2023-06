Le Chapeau Bleu Chinon, 29 juillet 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Divertissant et drôle, « Le chapeau bleu », ce sont des des sketchs, des chansons et même des numéros de danse. Des personnages aux costumes hauts en couleur qui vous emmèneront dans leur univers divertissant, pour toute la famille, petits et grands..

Samedi 2023-07-29 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-29 . 12 EUR.

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Entertaining and funny, « Le chapeau bleu » features sketches, songs and even dance numbers. Characters in colorful costumes will take you into their entertaining world, for the whole family, young and old.

Entretenido y divertido, « Le chapeau bleu » incluye sketches, canciones e incluso números de baile. Personajes con coloridos disfraces le llevarán a su divertido mundo, para toda la familia, grandes y pequeños.

Unterhaltsam und lustig, « Le chapeau bleu », das sind Sketche, Lieder und sogar Tanznummern. Figuren in farbenfrohen Kostümen nehmen Sie mit in ihre unterhaltsame Welt, die für die ganze Familie, Groß und Klein, geeignet ist.

