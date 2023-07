Visite de ville de Chinon 2023 : Secrets de la Ville-Fort Chinon, 12 juillet 2023, Chinon.

Chinon,Indre-et-Loire

Un guide-conférencier vous fait partager sa passion et ses connaissances sur la ville médiévale, au pied de la Forteresse

Réservation et billetterie en office de tourisme..

Dimanche 2023-07-12 15:30:00 fin : 2023-08-24 . 5 EUR.

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A guide-lecturer shares his passion and his knowledge of the medieval city, at the foot of the fortress

Reservation and ticket office in the tourist office.

Un guía compartirá con usted su pasión y sus conocimientos sobre la ciudad medieval, a los pies de la fortaleza

Reserva y venta de entradas en la oficina de turismo.

Ein Fremdenführer und Referent teilt mit Ihnen seine Leidenschaft und sein Wissen über die mittelalterliche Stadt am Fuße der Festung

Reservierung und Kartenverkauf im Tourismusbüro.

