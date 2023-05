Concert de l’ensemble I’mprovisation, 11 juin 2023, Chinon.

Notre Association « Musiques originales de la Grande Europe » est très heureuse de vous faire part qu’elle organisera un concert de musique classique de l’« Ensemble Improvisation » de renommée internationale en Duo.

Dimanche 2023-06-11 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-11 . .

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Our Association « Original Music of Greater Europe » is very pleased to inform you that it will organize a concert of classical music by the internationally renowned « Improvisation Ensemble » Ensemble Improvisation » of international renown in Duo

Nuestra Asociación « Música Original de la Gran Europa » se complace en informarle de que organizará en Dúo un concierto de música clásica a cargo del « Ensemble Improvisation », de renombre internacional Ensemble Improvisation » de renombre internacional en Dúo

Unser Verein « Musiques originales de la Grande Europe » freut sich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass er ein Konzert mit klassischer Musik des « Ensemble Improvisation » organisieren wird Ensemble Improvisation » als Duo veranstalten wird

Mise à jour le 2023-05-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme