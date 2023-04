Chinon en fanfares, 20 mai 2023, Chinon.

Une journée festive entièrement dédiée aux fanfares pour distiller joie, musique et bonne humeur ! En déambulation dans les rues du centre-ville et à la collégiale Saint-Mexme à 19h30…

Samedi 2023-05-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-20 19:00:00. .

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A festive day entirely dedicated to brass bands to distill joy, music and good mood! In the streets of the city center and at the collegiate church of Saint-Mexme at 19:30…

Una jornada festiva enteramente dedicada a las bandas de música para destilar alegría, música y buen humor Por las calles del centro de la ciudad y en la colegiata de Saint-Mexme a las 19.30 h.

Ein festlicher Tag, der ganz den Blaskapellen gewidmet ist, um Freude, Musik und gute Laune zu verbreiten! In den Straßen des Stadtzentrums und in der Stiftskirche Saint-Mexme um 19:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme