Portes ouvertes au Domaine des Béguineries, 6 mai 2023, .

Portes ouvertes au domaine avec dégustation de vins, produits locaux et présence d’un tourneur sur bois..

Samedi 2023-05-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-07 19:00:00. .

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Open house at the domain with wine tasting, local products and the presence of a woodturner.

Jornada de puertas abiertas en la finca con degustación de vinos, productos locales y la presencia de un tornero.

Tag der offenen Tür auf dem Weingut mit Weinverkostung, lokalen Produkten und einem Holzdrechsler.

Mise à jour le 2023-04-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme