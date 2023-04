Festival Henri Dutilleux – Au fil de l’onde, 5 mai 2023, Chinon.

Imaginé comme un point d’orgue de la programmation de la Maison Dutilleux, ce moment festif réunira durant trois jours le meilleur de la scène contemporaine, dans l’esprit d’ouverture qui était celui d’Henri Dutilleux..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-07 . 16 EUR.

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Conceived as a highlight of the Maison Dutilleux’s programme, this festive event will bring together the best of the contemporary scene over three days, in the spirit of openness that was Henri Dutilleux’s.

Concebido como punto culminante de la programación de la Maison Dutilleux, este acontecimiento festivo reunirá durante tres días lo mejor de la escena contemporánea, con el espíritu de apertura que caracterizaba a Henri Dutilleux.

Dieses Fest ist als Höhepunkt des Programms des Maison Dutilleux gedacht und wird drei Tage lang das Beste der zeitgenössischen Szene zusammenbringen, ganz im Sinne der Offenheit, die Henri Dutilleux pflegte.

