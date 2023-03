Faubourg Night Live Chinon Catégories d’Évènement: Chinon

Indre-et-Loire . 9 EUR 9 9 Soirée concert proposée par les Amis du Faubourg-Joie.

Special guest : Piotr et J-MI met le son Rock – Reggae – ska – Alternatif – 70’S / 80’S / 90’s

Bar et foodtruck sur place. lesamisdufaubourgjoie@gmail.com les amis du faubourg-joie

