Effervescence – Le Festival itinérant des Crémants de Loire Fédération viticole de l’anjou, 2 novembre 2020 12:30, Chinon. Lundi 2 novembre 2020, 12h30 Sur place https://www.effervescence-cremantdeloire.com/#effervescence-2020 Le festival itinérant des Crémants de Loire revient pour une troisième édition et s’installe du 2 au 7 novembre 2020 dans les grandes villes du Val de Loire : Nantes, Angers, Saumur et Tours Au programme des festivités, des ateliers découvertes, des dégustation, des tables d’hôtes gourmandes et la création d’une box Crémant de Loire. L’occasion d’entrer en douceur dans la saison des bulles en passant des moments conviviaux autour des Crémants de Loire. Fédération viticole de l’anjou 73 rue du Plantagenêt 37500 Chinon Indre-et-Loire lundi 2 novembre 2020 – 12h30 à 13h00

