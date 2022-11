Forum – La place du nucléaire dans la transition énergétique Espace Rabelais, 1 décembre 2022 18:00, Chinon.

3 jours de débats et d’échanges, gratuits et ouverts au public, afin de mieux comprendre les enjeux du nucléaire en France, avec la participation de 11 spécialistes, scientifiques et institutionnels.

La Communauté de communes Chinon Vienne et Loire propose pour la première fois 3 jours de débats et d’échanges, ouverts au public, afin d’expliquer et de mieux comprendre les spécificités, le fonctionnement et les enjeux à la fois énergétiques, environnementaux et économiques, du nucléaire en France, à travers l’exemple du territoire chinonais.

A cette occasion 11 spécialistes, issus des domaines scientifiques et institutionnels, seront présents :

Jeudi 1er décembre – 18h-20h

Le nucléaire dans la transition énergétique, avec :

• Maxence CORDIEZ, Ingénieur au CEA

• Bernard ACCOYER, Président de l’association de Défense du Patrimoine Nucléaire et du Climat (PNC France)

Vendredi 2 décembre – 18h-20h

Le nucléaire français, aujourd’hui et demain, avec :

• Sylvie RICHARD, Directrice des opérations de grand carénage EDF

• Antoine MENAGER, Directeur du débat public EPR 2 à EDF

• Cécile ARBOUILLE, Déléguée générale GIFEN (Groupements des Industriels Français de l’énergie Nucléaire)

Samedi 3 décembre – 10h-12h30

La centrale nucléaire dans son territoire , avec :

• Jean-Michel HOORELBEKE, Représentant de l’Agence Nationale pour la gestion

des Déchets RadioActifs (ANDRA)

• Stéphane RIVAS, Directeur du CNPE de Chinon

• Franck CHARTIER, Président de la Commission Locale d’Information (CLI) du CNPE de Chinon

• Claude BRENDER, Maire de Fessenheim

• Frédéric RAVEL-SIBILLOT, Délégué développement durable territorial du CNPE de Chinon

Entrée Libre

Espace Rabelais Chinon 37500 Chinon Indre-et-Loire

jeudi 1er décembre – 18h00 à 20h00

vendredi 2 décembre – 18h00 à 20h00

samedi 3 décembre – 10h00 à 12h30