Vidéo-mapping Ste Jeanne d’Arc Eglise Saint Etienne Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Indre-et-Loire

Vidéo-mapping Ste Jeanne d’Arc Eglise Saint Etienne, 19 septembre 2020 21:00, Chinon. Samedi 19 septembre 2020, 21h00, 22h00 Sur place gratuit Vidéo,mapping, retraçant la vie de Jeanne d’Arc, créé en cette année, son immense succès a conduit à le reproposer pour les Journées du Patrimoine. Vidéo-mapping à Chinon « Jeanne d’Arc » 19 septembre 2020 – 21h et 22h Eglise Saint Etienne gratuit Cet été, Jeanne d’Arc a été à l’honneur à Chinon à travers un vidéo-mapping tiré du Son et Lumière annulé en raison des circonstances et projeté dans l’église Saint Etienne. Devant l’immense succès rencontré par cet événement, le vidéo-mapping sera rejoué à l’occasion des Journées du Patrimoine… Cette année, les villes johanniques honorent de manière toute particulière Jeanne d’Arc à l’occasion du centenaire de sa canonisation (16 mai 1920) et de la Loi du 10 juillet 1920 l’instituant, à l’unanimité du Parlement, héroïne nationale. Ce vidéo,mapping, retraçant la vie de Jeanne d’Arc, a été créé cette année pour pallier à l’annulation du Son et Lumière, qui lui est consacré depuis plusieurs années en Chinonais. Projeté tous les week-ends d’août dans l’église Saint Etienne de Chinon, son immense succès a conduit l’association « Son et Lumière Sainte Jeanne d’Arc » à le redonner à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (2 séances : 21h et 22h). L’occasion pour ceux qui n’avaient pu le voir d’en profiter ! Ce spectacle multimédia, qui allie lumière, son et vidéos, retrace la vie de cette héroïne grâce à des images projetées sur les structures en relief de l’église St-Etienne. Il raconte le rôle de Jeanne dans l’histoire de la France, depuis 1429 jusque dans les tranchées où la République, comme l’Eglise, ont reconnu en elle l’héroïne nationale et la Sainte. Gratuit, d’une durée de 30 minutes, l’entrée est libre et accessible à tous, enfants comme adultes, tout en respectant les règles sanitaires et de distanciation. Le Son et Lumière Sainte Jeanne d’Arc sera de retour l’été prochain au Château de Chavigny… Eglise Saint Etienne Chinon 37500 Chinon Indre-et-Loire samedi 19 septembre 2020 – 21h00 à 21h30

samedi 19 septembre 2020 – 22h00 à 22h30

Détails Heure : 21:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Chinon, Indre-et-Loire Autres Lieu Eglise Saint Etienne Adresse Chinon Ville Chinon lieuville Eglise Saint Etienne Chinon Departement Indre-et-Loire

Eglise Saint Etienne Chinon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chinon/

Vidéo-mapping Ste Jeanne d’Arc Eglise Saint Etienne 2020-09-19 was last modified: by Vidéo-mapping Ste Jeanne d’Arc Eglise Saint Etienne Eglise Saint Etienne 19 septembre 2020 21:00 Chinon Eglise Saint-Etienne Chinon

Chinon Indre-et-Loire