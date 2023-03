« AUX FIL DES COULEURS » Collection d’inspiration Japonaise à Chinon CHINON, 1 avril 2023, Chinon.

AUX FIL DES COULEURS

Collection d’inspiration Japonaise

Depuis toujours attirée et passionnée par le papier et le textile sans pouvoir choisir, je suis donc tout naturellement devenue » BRODEUSE D’IMAGES »

J’aime ce metissage de textures, leurs couleurs associées à la couture machine.

Je conçois cela comme un travail de peinture, me régalant de la richesse des matières et des couleurs.

L’écriture au fil a pris vie pour mon plus grand bonheur et ne cesse de m’offrir le champs des possibles.

