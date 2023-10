Festival Les Nourritures Elémentaires Caves painctes Chinon Catégories d’Évènement: Chinon

Indre-et-Loire Festival Les Nourritures Elémentaires Caves painctes Chinon, 31 octobre 2023 21:00, Chinon. Festival Les Nourritures Elémentaires Caves painctes Chinon 31 octobre – 5 novembre Rabelais, du vin et des idées 31 octobre – 5 novembre 1 Accueil 8ème édition sur le thème de « L’obscène » Conférences, rencontres, dégustations, spectacles, concert, projection, exposition, atelier d’écriture, soirée banquet… Un festival festif et créatif autour de Rabelais du 31 octobre au 5 novembre, à Chinon et ses environs. Exposition de la Dive bacbuc, oeuvre monumentale de Gérard Garouste à la forteresse royale de Chinon du 20 oct au 5 nov – Accès gratuit. Visite commentée en présence de l’artiste dimanche 5 nov à 10h. Vendredi 3 novembre à 21h : « François Rabelais, portrait d’un homme qui n’a pas souvent dormi tranquille » – Espace Rabelais – Tarif 6?/gratuit -16 ans – Billetterie : chinon.festik.net, office de tourisme de Chinon, service culturel Espace Rabelais 02 47 39 04 92 (ouverture billetterie mi-septembre) Samedi 4 novembre à 20h30 : le grand dîner des vigneron(ne)s de l’appellation avec des performances artistiques de l’artiste Juliette Dragon – Caves Painctes.Tarif = 65€ – Réservation 02 47 93 30 44 ou contact@chinon.com Programme complet à retrouver dès mi-septembre sur www.ville-chinon.com et www.lesnourritureselementaires.fr Site web : https://www.ville-chinon.com/ Infos réservation : Gratuit sans réservation sauf :

-Spectacle le vendredi à 21h – 6€ – chinon.festik.net

-Soirée banquet le samedi – 65€ – 02 47 93 30 44, contact@chinon.com Facebook : https://www.facebook.com/lesnourritureselementaires/ Caves painctes Impasse des Caves painctes, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Détails Heure : 21:00 - 10:00 Catégories d’Évènement: Chinon, Indre-et-Loire Autres Lieu Caves painctes Adresse Impasse des Caves painctes, 37500 Chinon Ville Chinon Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Caves painctes Chinon

Caves painctes Chinon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chinon/