En juillet et août, l'AOC Chinon vous ouvre les portes de ses remarquables Caves Painctes et vous invite à marcher dans les pas de Pantagruel…

Marchez dans les pas de Pantagruel et partez à la rencontre de l’oracle de la Dive bouteille. Ancienne propriété de la famille de Rabelais, ces caves situées sous la forteresse de Chinon sont aujourd’hui un haut lieu de festivités de la confrérie des Entonneurs rabelaisiens – Soyez les bienvenu(e)s en Rabelaisie. Visites guidées, suivies d’une dégustation de vins* de Chinon.

Tous les jours, sauf le dimanche, visites à 11h, 15h, 16h30 et 18h – Durée 1h

Renseignements : 02 47 93 30 44 *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération

Caves painctes
Impasse des Caves painctes, 37500 Chinon
Chinon 37500 Indre-et-Loire

