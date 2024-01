Déambulation gourmande autour de la truffe : Ma Belle Truffe Chinon, samedi 20 janvier 2024.

Déambulation gourmande autour de la truffe : Ma Belle Truffe Chinon Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20

Découvrez ce lieu familial où l’on est trufficulteurs de père en fils à Chinon. Les truffes sont cavées au chien ou au cochon puis lavées, brossées et canifées à la main. Rendez-vous ensuite, pour une parenthèse gastronomique et gourmande autour de la truffe dans le restaurant de « Vincent Cuisinier de Campagne » situé à Coteaux-sur-Loire.

67 EUR.

1 Rue du Bourg Neuf

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire terredegastronomie@gmail.com



2024-01-11