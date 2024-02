Chinese Man Festival Ecaussystème Gignac, dimanche 28 juillet 2024.

Chinese Man Festival Ecaussystème Gignac Lot

Hip Hop Electro

Chinese Man puise ses influences dans le hip-hop avant tout, le trip hop, mais aussi le dub, l’électro ou encore le reggae. Voir et vivre Chinese Man sur scène reste toujours une expérience unique et captivante. Le groupe

revient présenter leur 3eme album et fêter avec vous leurs 20 ans autour d’un live immersif & explosif ! Alors pas d’excuse pour ce troisième soir de festival, tous les ingrédients sont réunis pour lâcher-prise lors de cette belle soirée de clôture.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28

Coeur du village

Gignac 46600 Lot Occitanie

L’événement Chinese Man Festival Ecaussystème Gignac a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Vallée de la Dordogne