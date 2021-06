Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil, Val-de-Marne Chiner-concert : Los Paquitos La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Chiner-concert : Los Paquitos

La Mine Ressourcerie, le vendredi 25 juin à 19:00

La Mine Ressourcerie, le vendredi 25 juin à 19:00

Lors de ce chiner-concert venez chiner au son du trio Los Paquitos, un projet créé par le ténor mexicain Carlos Montenegro pour revisiter les grands classiques du boléro mexicain et de la musique latino-américaine. Cet ensemble de boléros vous fera voyager à travers les marchés et tavernes mexicaines jusqu’aux plus belles plages caribéennes. Inscription préalable via helloasso

Venez vous restaurer, chiner et vibrer au son du boléro mexicain ! La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

2021-06-25T19:00:00 2021-06-25T22:30:00

