Chine plurielle : Les nouvelles routes de la soie, vues d’Asie de l’Est et du Sud-Est

C’est en 2013, lors d’une tournée en Asie centrale, que le président chinois Xi Jinping a mentionné à Astana (Kazakhstan) son projet de ressusciter la mythique route caravanière qui reliait, il y a près de 2 000 ans, Xi’an à Antioche. Son but est de contrer l’encerclement de la Chine par les USA et ses alliés occidentaux et orientaux, et projeter à travers le monde sa puissance. Il s’agit non seulement de sécuriser ses sources d’approvisionnements, de s’assurer de nouveaux débouchés mais aussi d’imposer ses normes et ses valeurs. Le sujet de cet exposé est de voir comment ses voisins immédiats à l’est et au sud-est (ASEAN) réagissent à cette initiative. Avec **Sophie BOISSEAU du ROCHER**, docteur en sciences politiques (Sciences Po, Paris, 1996), travaille sur les questions politiques et géostratégiques en Asie du Sud-Est. Elle est chercheuse associée au Centre Asie de l’’Institut Français des Relations Internationales (IFRI) et au Groupement de recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP) à Bruxelles. Dernière parution: ‘La Chine e(s)t le monde’, avec Emmanuel Dubois de Prisque (Odile Jacob). **A propos du cycle Chine plurielle** Chaque année, les conférences données dans le cadre du programme Chine Plurielle visent à proposer une approche nuancée et originale de la Chine et de ses habitants à travers des thèmes qui, le plus souvent, sont étroitement liés à des évènements ou à des phénomènes récents. Le format retenu (une conférence d’une petite heure et demie, une courte interruption et une séance question-réponse d’une heure et demie également) permet une plongée profonde dans les problématiques abordées par les intervenants, tous des spécialistes des sujets traités attachés aux meilleurs établissements de recherche de notre pays.

Ouvert à tous sur inscription

