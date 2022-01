Chine plurielle : la ville de Chongqing, une métropole à trois faces Centre Sèvres, 26 février 2022, Paris.

La ville de Chongqing est située au confluent de la Jialing et du Yangtse. Ville du Sichuan, elle a été ouverts au commerce étranger en 1890, et a été la capitale de la République de Chine de 1937 à 1946. C’est en 1997 qu’elle a obtenu son indépendance de Chengdu en devenant une municipalité autonome à statut provincial, à l’égal de Pékin, Shanghai et Tianjin. Ses 30 millions d’habitants sont répartis sur 82.000 km2 de terrains montagneux, soit la superficie de l’Occitanie. Le prix à payer a été la re-localisation des populations, plus de 1 million de résidents, délogés par la montée des eaux du barrage des Trois Gorges. En bien des points elle symbolise la Nouvelle Chine. Avec **Claude TUDURY**, sj, né à Lyon en 1962 a d’abord étudié les lettres modernes, puis la théologie et la philosophie avant de recevoir une formation professionnelle en infographie. Il est engagé aujourd’hui dans plusieurs domaines d’activité : enseignement de la culture visuelle à l’université de Chongqing, contribution à la revue Christus et la passion de la poésie. **A propos du cycle Chine plurielle** Chaque année, les conférences données dans le cadre du programme Chine Plurielle visent à proposer une approche nuancée et originale de la Chine et de ses habitants à travers des thèmes qui, le plus souvent, sont étroitement liés à des évènements ou à des phénomènes récents. Le format retenu (une conférence d’une petite heure et demie, une courte interruption et une séance question-réponse d’une heure et demie également) permet une plongée profonde dans les problématiques abordées par les intervenants, tous des spécialistes des sujets traités attachés aux meilleurs établissements de recherche de notre pays. Prochaine date : 2 avril – Les nouvelles routes de la soie, vues d’Asie de l’Est et du Sud-Est

