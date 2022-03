Chine plurielle : Bilan de l’année écoulée en Chine, « en attendant la réouverture ». Centre Sèvres, 9 avril 2022, Paris.

Chine plurielle : Bilan de l’année écoulée en Chine, « en attendant la réouverture ».

Centre Sèvres, le samedi 9 avril à 09:30

Depuis le second mandat de Xi Jinping à la tête du Parti et de l’Armée en octobre 2017, la Chine a confirmé et accéléré son retour sur elle-même en créant une grande muraille sur le Net, en diminuant les échanges personnels (fonctionnaires, professeurs, chercheurs, étudiants) et en utilisant les épidémies de Covid pour figer sa propre société. Dès lors ce n’est pas seulement l’économie du monde qui a basculé sur l’Indo-Pacifique, mais la guerre froide. Le grand projet des Routes de la Soie semble être devenu un projet de voies de contournement du monde occidental. Le panda s’est transformé en hérisson. C’est dans ce contexte d’attente d’une réouverture de la Chine que Jean-François Di Meglio entend procéder à une analyse de l’année écoulée en RPC. Avec **Jean-François DI MEGLIO** **A propos du cycle Chine plurielle** Chaque année, les conférences données dans le cadre du programme Chine Plurielle visent à proposer une approche nuancée et originale de la Chine et de ses habitants à travers des thèmes qui, le plus souvent, sont étroitement liés à des évènements ou à des phénomènes récents. Le format retenu (une conférence d’une petite heure et demie, une courte interruption et une séance question-réponse d’une heure et demie également) permet une plongée profonde dans les problématiques abordées par les intervenants, tous des spécialistes des sujets traités attachés aux meilleurs établissements de recherche de notre pays.

Ouvert à tous sur inscription

Le cycle Chine Plurielle vous propose une approche nuancée et originale de la Chine et de ses habitants à travers des thèmes qui, le plus souvent, sont liés à des évènements récents.

Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T09:30:00 2022-04-09T12:30:00