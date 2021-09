Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Chine construire l’héritage – Biennale – Tous pour l’architecture ! Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Chine construire l'héritage – Biennale – Tous pour l'architecture ! Clermont-Ferrand, 2 novembre 2021, Clermont-Ferrand. 2021-11-02 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-29 18:00:00 18:00:00 Place de la Victoire Maison du tourisme

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Cette exposition présente le travail d’architectes chinois ces dix dernières années. Ces architectes puisent dans la culture traditionnelle chinoise pour la réinterpréter ou s’en affranchir. dernière mise à jour : 2021-09-16 par

