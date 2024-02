CHINA MOSES QUARTET JARDIN D’ALBERTAS – BOUC BEL AIR Bouc Bel Air, samedi 6 juillet 2024.

Et du 4 au 6 juillet 2024 les magnifiques jardins d’Albertas de Bouc Bel Air accueilleront des stars sous les étoiles et sur les 2 scènes : Séguiran et des TritonsExceptionnel ? Non, unique !Vous aimez les jardins d’exception, vous aimeriez débuter par un grignotage gourmand avec un panel de Food Trucks, confortablement attablés, le tout « ambiancé jazz ». Et surtout, vous aimeriez continuer la soirée en écoutant du jazz avec des têtes d’affiche internationales, confortablement assis. Vous avez le choix :Ouverture des portes : 18hConcert : 19h-20h30China Moses, China Moses, fille de la chanteuse Dee Dee Bridgewater et du réalisateur Gilbert Moses, se produira en quartet. Elle a le talent d’une chercheuse de haut niveau autant pour l’organisation de ses spectacles que pour ses enregistrements, sa professionnalité a été saluée par la critique et reconnue par ses pairs

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-07-06 à 19:00

Réservez votre billet ici

JARDIN D’ALBERTAS – BOUC BEL AIR AVENUE DE LA CROIX D’OR 13320 Bouc Bel Air 13