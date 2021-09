Chimère, un conte musical de Benoit Bourgeois Médiathèque Andrée Chedid, 9 octobre 2021, Tourcoing.

Chimère, un conte musical de Benoit Bourgeois

Médiathèque Andrée Chedid, le samedi 9 octobre à 16:00

“Dans ce conte musical initiatique, Chimère, en dandy poète baroudeur, nous invite dans un voyage émancipateur. Quand la vie nous fait cruellement poser un genou au sol, c’est en ouvrant un autre espace-temps que ce pirate sans âge et sans frontière nous guide vers un chemin plus doux. Un retour à l’essentiel, dans un monde d’hypersensibilité où se libèrent nos émotions, même les plus enfouies… En endossant le costume de Chimère, Benoit Bourgeois, chanteur folk rock des Hauts-de-France, déplace avec audace les codes de la chanson française. Dans l’intimité du guitare-voix aux mélodies et rythmiques épurées, le spectacle mis en scène par Loic Marles, illustre le projet de livre-CD « Le Collectionneur d’Âmes » attendu pour juin 2022.” Médiathèque Andrée Chedid

Gratuit, sur réservation.Tout public.

Venez découvrir l’univers intime et sensible de Benoit Bourgeois, chanteur folk rock des Hauts-de-France qui revisite avec un talent singulier le répertoire de la chanson française.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord



