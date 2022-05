CHIMERA BOTANICA, 6 juillet 2022, .

CHIMERA BOTANICA

2022-07-06 – 2022-07-06

La Ville de Lunel met un peu de théâtre dans votre été ! Trois rendez-vous sont programmés en plein air, dans l’enceinte du parc municipal Jean Hugo. Au programme : un moment de détente et d’humour accessible à tous les publics ! nAutre rendez-vous et autre univers à découvrir le 6 juillet à partir de 17h au parc Jean Hugo. C’est la Compagnie de la Boîte à Malice qui sera aux commandes de ce drôle rendez-vous ! Avec Chimera Botanica un spectacle joué en 3 histoires, le public partira à la découverte à la découverte des remèdes utilisés depuis al nuit des temps. Deux bonimenteurs installent leur charrette au cœur du parc Hugo et distillent savoirs et facéties. les deux comédiens Alexandre Pratlong et Jean-Frédéric Noa ont plus “d’un costume dans leur sac” : ils camperont avec bonheur ces bonimenteurs d’un autre âge. Avec des propos habiles mais trompeurs, ils vont tenter de vendre au public ces potions, philtres et autres remèdes qui seront l’antidote à votre morosité ! Une chose est sûre, vous guérirez avec des rires et des facéties avec cette Chimera Botanica !

©Ville de Lunel

dernière mise à jour : 2022-05-12 par