Chimène Badi le grand concert ! Villeneuve-sur-Lot, 12 octobre 2021, Villeneuve-sur-Lot.

Chimène Badi le grand concert ! 2021-10-12 – 2021-10-12 Théâtre Georges Leygues Boulevard de la République

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

EUR 10 30 Enfin au théâtre Georges-Leygues de Villeneuve-sur-lot et en exclusivité départementale, Chimène Badi nous invite sur sa nouvelle tournée. Un voyage moderne et enflammé, composé de ses plus grands succès.

Tout public, durée 1h30.

+33 5 53 40 49 49

chimene badi

