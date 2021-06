Chimène Badi en concert Espace Nelson Mandela, 18 décembre 2021-18 décembre 2021, La Chapelle-d'Armentières.

Chimène Badi en concert

Espace Nelson Mandela, le samedi 18 décembre à 20:30

19 ans de carrière. Des albums et des tournées qui s’enchaînent, Des duos extraordinaires, Des stades avec Johnny Hallyday Des disques d’or, platine et diamant, Incontestablement, Chimène Badi, grâce à sa voix et à son authenticité, a noué une relation intense avec son public. Sa nouvelle tournée est un voyage moderne et enflammé, composé de ses plus grands succès (« Entre nous », « Je viens du Sud », « Le jour d’après », « Parlez moi de lui » … ), des reprises d’Artistes qu’elle aime, et des chansons issues de son 7ème album, dont « Là-Haut ». Son premier Best Of (double) est sorti le 2 octobre 2020 (double album) et regroupe tous ses succès, dont son duo avec Johnny Hallyday « Je te promets » pour la 1ère fois sur un disque

35.00€

Sa nouvelle tournée est un voyage moderne et enflammé, composé de ses plus grands succès (« Entre nous », « Je viens du Sud », « Le jour d’après », « Parlez moi de lui » … )

Espace Nelson Mandela 331 route nationale 59930 La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T22:00:00