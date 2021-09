CHILLY GONZALES Orchestre National de Lille, 20 novembre 2021, Lille.

CHILLY GONZALES

le samedi 20 novembre à Orchestre National de Lille

Difficile de trouver un artiste aussi éclectique que Chilly Gonzales. À la fin des années 90, alors leader d’un groupe pop, il s’installe à Berlin et évolue vers un style plus expérimental. Auteur-compositeur-interprète, il collabore avec des artistes de tous horizons : du rap avec Drake à l’électro avec Daft Punk, du rock avec Jarvis Cocker à la variété française avec Jean-Louis Aubert, en passant par la folk de Feist. C’est en 2004 qu’il revient à sa formation première, le piano, et se lance dans la composition de son album « Solo Piano » qui, acclamé par le public et la critique, le propulse sur le devant de la scène internationale. On le compare à Erik Satie : un artiste inclassable, précurseur et touche-à-tout, mais également complet et généreux.

Un génie musical atypique.

Orchestre National de Lille 30 Place Pierre Mendès France, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T19:00:00 2021-11-20T20:15:00;2021-11-20T22:00:00 2021-11-20T23:15:00