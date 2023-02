Chilly Gonzales LA SIRENE, 22 novembre 2023, LA ROCHELLE.

Chilly Gonzales LA SIRENE. Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 20:00 (2023-03-25 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

GENTLE THREAT FRANCE (PLATESV-R-2020-004876) PRESENTE : ce concert. Chilly Gonzales est aussi bien réputé pour son approche intimiste du piano à travers sa trilogie d’albums Solo Piano que pour son talent de showman et ses compositions pour des artistes de renommée internationale. Vêtu d’un peignoir et chausseì de pantoufles, il remplit les salles philharmoniques du monde entier ; en l’espace d’une soirée, il peut donner un sublime récital de piano solo, disséquer la musicologie d’un tube de Billie Eilish, et faire preuve de sa dextéritéì lyrique de rappeur. Il interprète et écrit des chansons avec Jarvis Cocker, Feist et Drake, et a remporté un Grammy pour sa collaboration au Meilleur Album de l’année de Daft Punk. Son livre Plaisirs Non-coupable, sur la question du « bon » ou « mauvais » gout dans les domaines artistiques, a été acclamé par la critique lors de sa publication en plusieurs langues en 2020. Plus récemment, Gonzo a enregistré un album de Noël devenu un classique instantané du genre, A Very Chilly Christmas ainsi que A Very Chilly Christmas TV Special, programme dans lequel l’émission de variétés de Noël de la vieille école fait peau neuve, disponible en VOD. Chilly Gonzales

LA SIRENE LA ROCHELLE 111 boulevard Emile Delmas- La Pallice Charente-Maritime

Son livre Plaisirs Non-coupable, sur la question du « bon » ou « mauvais » gout dans les domaines artistiques, a été acclamé par la critique lors de sa publication en plusieurs langues en 2020. Plus récemment, Gonzo a enregistré un album de Noël devenu un classique instantané du genre, A Very Chilly Christmas ainsi que A Very Chilly Christmas TV Special, programme dans lequel l’émission de variétés de Noël de la vieille école fait peau neuve, disponible en VOD.

