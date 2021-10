Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Chilly Gonzales / A Very Chilly Christmas Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Chilly Gonzales / A Very Chilly Christmas Philharmonie de Paris, 10 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 10 décembre 2021

de 20h30 à 22h30

À l’approche du 24 décembre, l’iconoclaste pianiste canadien Chilly Gonzales transpose sur scène A Very Chilly Christmas, savoureux album dans lequel il se réapproprie joliment le répertoire de Noël, entre airs classiques et chansons pop. Parfait cadeau musical à déposer au pied du sapin, l’album de chansons de Noël constitue presque un genre en soi, illustré par une pléthore d’artistes et de groupes (Beach Boys, Elvis Presley, James Brown, Phil Spector, Boney M, Sufjan Stevens, etc.). Gravitant très librement depuis vingt ans entre hip-hop, pop baroque et musique de chambre, le pianiste canadien Chilly Gonzales s’est à son tour livré au jeu avec l’album A Very Chilly Christmas, sorti en fin d’année 2020 – un peu avant Noël, forcément. D’airs classiques (« Jingle Bells », « Silent Night »…) en chansons pop (« Last Christmas » de Wham, par exemple), il y propose un florilège de quinze morceaux, (ré)interprétés – principalement en mode piano-voix – avec une vive sobriété non dénuée d’humour. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Concerts -> Classique Musique

