Cet évènement est passé Portes ouvertes aux vergers de Gallerand Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois Catégorie d’Évènement: Chilleurs-aux-Bois Portes ouvertes aux vergers de Gallerand Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois, 9 septembre 2023, Chilleurs-aux-bois. Portes ouvertes aux vergers de Gallerand Samedi 9 septembre, 09h00 Chilleurs-aux-bois Portes ouvertes aux vergers de Gallerand à Chilleurs-aux-bois, au programme de cette journée : vente de pommes, rhubarbe et de jus, visite de l’exploitation et restauration sur place. La restauration sera assurée par Maximilien Traiteur qui proposera un menu autour de la rhubarbe, réservation des repas jusqu’au lundi septembre. Chilleurs-aux-bois 301 Route de Courcy, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T09:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

2023-09-09T09:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00 FMACEN045V50A1TT Vergers de Gallerand Détails Catégorie d’Évènement: Chilleurs-aux-Bois Autres Lieu Chilleurs-aux-bois Adresse 301 Route de Courcy, Chilleurs-aux-bois Ville Chilleurs-aux-bois Lieu Ville Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois latitude longitude 48.05702;2.17539

Portes ouvertes aux vergers de Gallerand Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois 2023-09-09 2023-09-09 was last modified: by Portes ouvertes aux vergers de Gallerand Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois 9 septembre 2023