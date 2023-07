Nocturne Chamerollienne Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois Catégorie d’Évènement: Chilleurs-aux-Bois Nocturne Chamerollienne Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois, 19 août 2023, Chilleurs-aux-bois. Nocturne Chamerollienne Samedi 19 août, 19h30 Chilleurs-aux-bois Venez participer à la nocturne chamerollienne organisée par le château de Chamerolles. Au programme de la soirée : garden game où vous devrez retrouver une recette de parfum puis une pause pique-nique et enfin une visite du château aux chandelles. Chilleurs-aux-bois 301 Route de Courcy, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 39 84 66 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.chamerolles@loiret.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T19:30:00+02:00 – 2023-08-19T23:00:00+02:00

2023-08-19T19:30:00+02:00 – 2023-08-19T23:00:00+02:00 FMACEN045V50ALX3 Château de Chamerolles Détails Catégorie d’Évènement: Chilleurs-aux-Bois Autres Lieu Chilleurs-aux-bois Adresse 301 Route de Courcy, Chilleurs-aux-bois Ville Chilleurs-aux-bois Lieu Ville Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois

Nocturne Chamerollienne Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois 2023-08-19 2023-08-19 was last modified: by Nocturne Chamerollienne Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois 19 août 2023