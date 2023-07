Fêtes Renaissance Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois, 22 juillet 2023, Chilleurs-aux-bois.

Fêtes Renaissance 22 et 23 juillet Chilleurs-aux-bois

Le château de Chamerolles vous invite à venir participer aux fêtes Renaissance. Au programme de ce week-end : combat d’escrime, spectacle équestre, joutes, gravure et peinture comme à la Renaissance et bien d’autres animations et activités seront prévues.

Chilleurs-aux-bois 301 Route de Courcy, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 39 84 66 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.chamerolles@loiret.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T10:00:00+02:00 – 2023-07-22T21:00:00+02:00

2023-07-23T10:00:00+02:00 – 2023-07-23T19:00:00+02:00

FMACEN045V50ALYO

Château de Chamerolles