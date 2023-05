Atelier cadre photo nature Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois Catégorie d’Évènement: Chilleurs-aux-Bois Atelier cadre photo nature Chilleurs-aux-bois, 27 mai 2023, Chilleurs-aux-bois. Atelier cadre photo nature 27 mai – 4 juin Chilleurs-aux-bois Le château de Chamerolles organise un atelier cadre photo pour vos enfants. Ils réaliseront leur propre cadre photo avec les éléments qu’ils trouveront dans les jardins du château. Chilleurs-aux-bois 301 Route de Courcy, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 39 84 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

27 mai 2023, 14:30-17:00
4 juin 2023, 14:30-17:00

Chilleurs-aux-bois

Chilleurs-aux-bois