Portes ouvertes aux vergers de Gallerand Chilleurs-aux-bois, 15 avril 2023, Chilleurs-aux-bois. Portes ouvertes aux vergers de Gallerand Samedi 15 avril, 09h00 Chilleurs-aux-bois Venez participer aux premières portes ouvertes aux vergers.

Au programme de cette journée : vente de pommes et de jus, visite de l’exploitation et restauration sur place.

Repas sur réservation. Chilleurs-aux-bois 301 Route de Courcy, Chilleurs-aux-bois Chilleurs-aux-bois Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T09:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00

