Chilla + Jaïa Rose – Saison La Soufflerie Barakason (La), 13 octobre 2021, Rezé.

2021-10-13

Horaire : 20:00

Gratuit : non 14 € / 19 € BILLETTERIES : – www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Hip hop. Chilla : Valeur montante de la scène hip-hop francophone, dont elle est l’une des trop rares figures féminines et féministes, la jeune chanteuse franco-suisse Chilla impose une écriture et un phrasé très personnels sur des chansons à la fois introspectives et directes. + en 1ère partie – Jaïa Rose : La jeune Jaïa Rose incarne la nouvelle génération qui peut tout obtenir sans rien devoir choisir : chant et rap, pop et R’n’B, jazz et rumba, composition et danse, caractère bien trempé et émotions à fleur de peau.

Barakason (La) adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org/ info@lasoufflerie.org http://www.lasoufflerie.org