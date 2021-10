CHILLA Château-Gontier-sur-Mayenne, 19 novembre 2021, Château-Gontier-sur-Mayenne.

CHILLA 2021-11-19 – 2021-11-19 Espace Saint-Fiacre Château-Gontier

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Passionnée par le chant et la musique, son parcours sur la scène rap française n’a rien d’académique mais elle a su s’imposer avec charme et volonté. Aujourd’hui, elle a choisi d’osciller entre le rap et le chant, et de rechercher l’émotion à travers la mélodie. Un choix logique, finalement, de la part d’une artiste de 27 ans, qui a passé douze années à apprendre le violon, le solfège et la rigueur d’une formation classique, et qui souhaite visiblement souligner davantage son rapport intime à l’instrumentation. Elle a été remarquée par de grands noms du rap tels que Kery James, Big Flo et Oli, Fianso et Féfé.

A partir de 14 ans.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Chilla est une rappeuse pas comme les autres. Engagée, surprenante et libre, elle n’a pas peur de chanter ce que d’autres n’osent pas murmurer.

