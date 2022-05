CHILL AU MALPAS CONTES EN MUSIQUES, 31 juillet 2022, .

CHILL AU MALPAS CONTES EN MUSIQUES

2022-07-31 – 2022-07-31

Nous vous donnons rendez-vous tous les derniers dimanches du mois à la maison du malpas pour une soirée détente sur les chiliennes ou allongés dans l’herbe. Découvrez « dans le souffle du vent » contes en musique par Philippe Charleux et Marc Hévéa et dégustez les vins d’un vigneron V&D.

Contes et histoires du bassin méditerranéen

Avec Philippe Charleux conteur et Marc Hévéa musicien

Spectacle tout public

Invités par le vent d’ici et d’ailleurs, transporteur infatigable qui parle à qui sait l’entendre, partons en voyage d’une rive à l’autre de la Méditerranée… Corse, Grèce, Espagne, Italie, Turquie, Egypte ! et découvrons des histoires aux goûts étonnants: « Arachné », « Nasreddine », « La caravane », « Le Magicien de Venise »…. La voix ce merveilleux conteur, Philippe Charleux et les notes de Marc Hévéa, musicien talentueux, (oud, accordéon, guitare, percussions) s’appellent et se répondent pour donner vie à des histoires pétries du bon sens populaire et de la magie de ces pays merveilleux…

Une ouverture sur le monde pour toute la famille !

Réservez gratuitement votre transat en appelant votre office de tourisme au 0467328877, de 10h à 18h

Nous vous donnons rendez-vous tous les derniers dimanches du mois à la maison du malpas pour une soirée détente sur les chiliennes ou allongés dans l’herbe. Le 31 juillet, découvrez « dans le souffle du vent » contes en musique par Philippe Charleux et Marc Hévéa.

Nous vous donnons rendez-vous tous les derniers dimanches du mois à la maison du malpas pour une soirée détente sur les chiliennes ou allongés dans l’herbe. Découvrez « dans le souffle du vent » contes en musique par Philippe Charleux et Marc Hévéa et dégustez les vins d’un vigneron V&D.

Contes et histoires du bassin méditerranéen

Avec Philippe Charleux conteur et Marc Hévéa musicien

Spectacle tout public

Invités par le vent d’ici et d’ailleurs, transporteur infatigable qui parle à qui sait l’entendre, partons en voyage d’une rive à l’autre de la Méditerranée… Corse, Grèce, Espagne, Italie, Turquie, Egypte ! et découvrons des histoires aux goûts étonnants: « Arachné », « Nasreddine », « La caravane », « Le Magicien de Venise »…. La voix ce merveilleux conteur, Philippe Charleux et les notes de Marc Hévéa, musicien talentueux, (oud, accordéon, guitare, percussions) s’appellent et se répondent pour donner vie à des histoires pétries du bon sens populaire et de la magie de ces pays merveilleux…

Une ouverture sur le monde pour toute la famille !

Réservez gratuitement votre transat en appelant votre office de tourisme au 0467328877, de 10h à 18h

dernière mise à jour : 2022-05-25 par