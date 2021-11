CHILI : La poésie des extrêmes MJC de Saint-Chamond, 15 mars 2022, Saint-Chamond.

CHILI : La poésie des extrêmes

MJC de Saint-Chamond, le mardi 15 mars 2022 à 18:00

Au nord, les 1000 km du désert le plus aride du monde : l’Atacama. Au sud, un hasards de fjords, de glaciers, inaccessibles bien souvent encore aujourd’hui ! À l’ouest c’est l’océan Pacifique, poissonneux, sauvage et furieux. À l’est c’est la Cordillère des Andes, la plus haute chaîne de montagne après l’Himalaya. Le Chili : une nature sublime, extrême et inhospitalière ! Et au milieu, l’homme, qui déploie des trésors d’inventivité, d’imagination, pour vivre dans ce pays incroyable. Ses armes : un esprit aventurier, une pugnacité à toute épreuve, et des amitiés indéfectibles ! [[https://youtu.be/-2ZDM6byAt4](https://youtu.be/-2ZDM6byAt4)](https://youtu.be/-2ZDM6byAt4)

5,5€ adh, 6,5€ ext

Des hautes montagnes à perte de vue, deux océans violents qui se rencontrent au Cap Horn, un désert où la vie est quasi impossible : le Chili est un pays de frontières naturelles.

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération Saint-Chamond



