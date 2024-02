Chili 1976 / Rencontre avec l’association APIAF Le Cratère Toulouse, samedi 16 mars 2024.

Chili 1976 / Rencontre avec l’association APIAF Évènement Samedi 16 mars, 17h15 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Chili 1976, de Manuela Martelli / 1h35 / Chili / Avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina, Alejandro Goic, Carmen Gloria Martinez

Synopsis : 1976, Chili. Carmen part à la plage superviser la rénovation de sa maison. Son mari, ses enfants et petits-enfants vont et viennent pendant les vacances d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen se retrouve en terre inconnue, loin de la vie tranquille à laquelle elle est habituée.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

