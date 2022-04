CHILDREN’S CORNER – LE MONDE DE SHERLOCK HOLMES, 22 avril 2022, .

CHILDREN’S CORNER – LE MONDE DE SHERLOCK HOLMES

2022-04-22 – 2022-04-22

Fais travailler ta logique et tes talents d’enquêteur et aide Sherlock Holmes et son ami Dr Watson à résoudre des énigmes qui te feront faire le tour du monde !

Pour les enfants de 6 à 9 ans

Tarif : 2€00

Sur réservation

Durée : 1h00

Horaires : 15H00

